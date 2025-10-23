Aydın'da sağanak felaketi! Çok sayıda büyükbaş hayvan sele kapıldı
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale ve İzmir'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu illerden biri de Aydın oldu. Aydın'da sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Yağıştan etkilenen bir besihanede bulunan 15 büyükbaş hayvan sele kapıldı.
Aydın'da sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak, birçok ilçede günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde bir besihanede sağanak yağıştan etkilendi. Besihanede bulunan 15 büyükbaş hayvan sele kapıldı. Hayvanların sele kapıldığı anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.