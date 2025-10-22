Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 13:31

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.



İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

