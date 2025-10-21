AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İBB yolsuzluk soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son dakika haberi | İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı. Savcılık; Akın hakkında gözaltı kararı olmadığını, ifadeye davet edildiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi alınacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINDA
2024 yılında Forbes'un açıkladığı "Türkiye'nin en zenginleri" listesinde Akın, 1.7 milyar dolarlık servetiyle 17. sırada yer almıştı.
Akın ayrıca Fenerbahçe'de 2000-2002 ve 2024-2025 aralığında asbaşkanlık görevi yürütmüştü.
SORUŞTURMADA DÜN DE DİVAN OTELLERİ GENEL MÜDÜRÜ TOMRUK İFADE VERMİŞTİ
İBB soruşturması kapsamında geride bıraktığımız gün de Koç Holding'e bağlı Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Tomruk, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.