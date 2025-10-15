İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var

Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa girerken kazada yaralılar var. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan kazaya ilişkin konuşurken 'İETT otobüs şoförü seyir halindeyken bir motosikletliyle tartışıyor. Bu tartışma esnasında da gözünü yoldan ayırmasıyla birlikte bir anda kaldırıma çıkıp yayalara çarpıyor. Son olarak ise yolcuların beklediği durağa giriyor.' ifadelerini kullandı.

"MOTOSİKLETLİYLE TARTIŞIRKEN KONTROLÜ KAYBETTİ"

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, olayın yaşandığı Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nden son durumu aktardı. Mercan, dehşet anlarının görgü tanıklarının iddialarını canlı yayında paylaştı. İddiaya göre, facianın nedeni şoförün trafikteki bir tartışmaydı:

"İlk iddialar şu şekilde: İETT otobüs şoförü seyir halindeyken bir motosikletliyle tartışıyor. Bu tartışma esnasında da gözünü yoldan ayırmasıyla birlikte bir anda kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda birçok yayaya çarpıyor. Yayanın yanı sıra birçok araca çarpıyor ve kontrolünü tamamen kaybettikten sonra da bir İETT durağına çarparak durabiliyor."

YARALILAR VAR, BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Mustafa Kadir Mercan, kazanın ardından şoförün araç içinde baygınlık geçirdiğini ve olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyledi:

"Hemen olayın ardından da İETT şoförü araç içerisinde baygınlık geçiriyor. Şu anda ilk belirlemelere göre olayda çok fazla yaralının olduğunu söyleyelim. Bölgeye hem trafik ekiplerinin, hem polis ekiplerinin, hem de ambulans ekiplerinin intikal ettiğini belirtelim. Bizler de olay yerine doğru hareket ediyoruz."

