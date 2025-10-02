Bartın'da yürekleri ağza getiren olay! 14 işçi zehirli gaz soludu

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makinadan sızan dumandan 14 işçi zehirlendi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken işçiler hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.



Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan 14 işçi zehirlendi. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 14 işçi, tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruştırma başlatılırken, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

