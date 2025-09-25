Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Ekipler seferber oldu

Zonguldak'ta bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle madende mahsur kalan 4 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 13:18

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin kurtarılması için çalışma sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.



Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1'inin kurtarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.



Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

