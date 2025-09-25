Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

Zonguldak'ta bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 13:18

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 3'ü kurtarıldı. 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK'ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi'nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 3'ünü kurtardı. Diğer 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

