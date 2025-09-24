CHP İstanbul Kongresi için mahkemeden durdurma talebi! YSK kararını açıkladı

Giriş Tarihi: 24.09.2025 11:11

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan dava kapsamında kritik bir ara karar verdi.

Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme yazısında, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi ve gereği istendi.

KONGRENİN DURDURULMASI İSTENDİ

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.

Davacı Özlem Erkan ile Kamu Hukuku C. Başsavcılığı tarafından açılan dava; CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı partililerin taraf olduğu "Genel Kurul kararlarının iptali" talebi üzerine sürüyor.

BİNA ÖNÜNDE GERGİNLİK

CHP, 45.Asliye Hukuk Mahkemesinin durdurma kararına rağmen İstanbul İl Kongresi'ni başlatma kararı aldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer "Biz kongremizi yapacağız" diyerek mahkeme kararına uyulmayacağını açıkladı. Kararın tebliği için de kongrenin yapıldığı salona bir heyet giderken bina önünde gerginlik yaşandı.