Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında hesap vakti! 6 şüphelinin adliyeye sevk edildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu belirtip şikayetçi oldu.
BAKANLIKTAN SORUŞTURMA
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere ait olan alanların ve eşyaların başkaları tarafından kullanıldığını gösteren ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.