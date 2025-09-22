Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında hesap vakti! 6 şüphelinin adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:42

NE OLMUŞTU? İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu belirtip şikayetçi oldu.

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntü BAKANLIKTAN SORUŞTURMA Gençlik ve Spor Bakanlığı , İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere ait olan alanların ve eşyaların başkaları tarafından kullanıldığını gösteren ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama (Ekran görüntüsü)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.