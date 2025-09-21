Bitlis'de korku dolu anlar! 2 katlı ev alev alev yandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı binada yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 22:21

Edinilen bilgilere göre, Hizan'a bağlı Nurs köyü Dilek Mezrası'nda Ahmet Dalar'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çabaları sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

