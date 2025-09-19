İstanbul'daki öğrenci yurdunda skandal görüntüler! İki müdür görevden alındı

İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayı ile ilgili iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 10:35

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığından İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada; "Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır" - "Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir" ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer vermişti.

