Karabük'te örtü yangını orman sıçradı! Müdahale sürüyor
Karabük'ün Ovacık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına canhıraş müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarında etkisi ile hızla ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan, havadan da 1 helikopter ile yangına müdahale ediliyor.