Zincir markette satılan pizzada çıkanlar şoke etti! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, taklit ve tağşişli gıdalar yakalanırken o ürünler tek tek ifşa edildi. Listede ünlü markaların baharat, sucuk, peynir ve pizza ürünleri yer aldı. Özellikle bir zincir markette satılan pizzada çıkan madde pes dedirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.09.2025 12:06

Taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerle halk sağlığını tehlikeye atan firmalar denetimler sırasında yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrollerin ardından, insan sağlığı açısından risk oluşturan taklit ve tağşişli gıdaların listesi tek tek paylaşıldı. HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede ünlü markaların baharatlarından sucuğa, peynirden pizzaya kadar pek çok ürün yer aldı. Özellikle zincir marketlerde satılan ürünler, bilindik markaların bile halkın sağlığıyla nasıl oynadığını kanıtladı.

Çok sayıda üründe tehlike tespit edildi (AA) ZİNCİR MARKETLERDE SATILAN PİZZADAN BAKIN NE ÇIKTI Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde bu kez sucuk ve pizza gibi sıkça tüketilen ürünlerde sahtekarlığa rastlandı. Türkiye'de hizmet veren birçok zincir markette satışa sunulan dondurulmuş pizza markası Joy Pizza'nın Dana Dilimli Sosis isimli ürününde kanatlı etine rastlandı.