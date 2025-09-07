Yaşam

Erzurum’da bir evde göçük: 3 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesinde bir evde göçük meydana gelmesi sonucu anne ile 2 çocuğu ağır yaralanırken, 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Erzurum’da bir evde göçük: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde kırsal Porsuk Mahallesi çobanı Hamit Kara'ya ait evde meydana geldi.

4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evde göçük yaşandı. Göçük altında kalanlara çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Erzurum’da bir evde göçük: 3 yaralı (DHA)Erzurum’da bir evde göçük: 3 yaralı (DHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evde olan diğer 3 kişinin ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN