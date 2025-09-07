Giriş Tarihi: 07.09.2025 23:12

Erzurum’da bir evde göçük: 3 yaralı (DHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evde olan diğer 3 kişinin ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.