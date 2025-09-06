Bodrum'da ormanlık alanda yangın! Ekipler seferber oldu

Muğla'nın tatil cenneti ilçesi Bodrum'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ederken, yoğun müdahalenin ardından yangının yayılışının önlendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 06.09.2025 15:10

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangın Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki trafodan çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangının yayılışının önlendiği öğrenildi.

