Giresun'da kamyonet ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ABONE OL
Karadeniz Sahil Yolu'nun Sanayi Mahallesi mevkisinde, İbrahim Y. yönetimindeki 55 AAU 069 plakalı kamyonet ile Ayhan S. idaresindeki 28 K 1987 plakalı tır çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonette bulunan Sevnur Y'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü İbrahim Y. ise Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.