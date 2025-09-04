Bursa’da orman yangını! Ekiplerin alevlerle canhıraş müdahalesi sürüyor
Bursa'da, Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevlere müdahalesi sürüyor.
Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.