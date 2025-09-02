Hesap sırası Beykoz Belediyesi'nde! Alaattin Köseler ve suç şebekesi hakim karşısına çıkıyor

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında tutuklu şüphelilerden Başkan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Metin Ülgey ve Fidan Gül 'ün de aralarında olduğu 14 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

100 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Sabah'ın haberine göre; 100 milyon liraya yakın kamu zararı oluşturan 26 kişilik suç örgütünün lider pozisyonunda, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş yer alıyor.

Hiyerarşik olarak bir altında ise Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Tesisi Yöneticisi Metin Ülgey yer alıyor. Örgüt üyeleri pozisyonlarında ise Köseler'in danışmanı Eyüp Halit Beyazıt, bir diğer danışmanı Gülten Tozanlı, ihale verilen firmalarda görevli yetkililerin de yer aldığı isimler yer aldı.

Şüphelilerin yargılaması 2-3-4 Eylül tarihlerinde yapılacak duruşmalarla İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.