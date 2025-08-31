Vali Gül, 'Sıfır Artı' sergisinin açılışına katıldı

Giriş Tarihi: 31.08.2025 21:49

Açılışta konuşan Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, "Yaratılışın kutsallığı, emanet bilinci, sorumluluk ve gelecek nesillere karşı vicdani yükümlülük, burada sergilenen eserlerin bizlere hatırlattığı en temel değerlerdir" dedi.

FOTOĞRAF: DHA

İstanbul Valisi Davut Gül ise, sergi vesilesiyle kaynakların ve israfın önemine dikkat çekti. Gül, "Kaynaklar kısmen sınırlı ama ihtiyaçlar sınırsız. Asıl problem, ihtirasların sınırsız olması, yetinmeme ve israf etme alışkanlığıdır. Bu çalışmalar, israfın önlenmesi ve atıkların yeniden değerlendirilmesiyle nelerin kazanılabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.