Vali Gül, 'Sıfır Artı' sergisinin açılışına katıldı
Fatih’te Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) iş birliğiyle atıklardan oluşturulan eserlerin sergilendiği ‘Sıfır Artı’ sergisi açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri, sanatçılar ve milletvekilleri katıldı.
Sergi, Fatih'teki Özel Maraşlı Rum Okulu'nda gerçekleştirildi. Moda ve tekstil alanında atıklardan oluşturulan eserlerin yer aldığı sergi, sıfır atık hedefi doğrultusunda sanat ve farkındalığı buluşturuyor.
Açılışta konuşan Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, "Yaratılışın kutsallığı, emanet bilinci, sorumluluk ve gelecek nesillere karşı vicdani yükümlülük, burada sergilenen eserlerin bizlere hatırlattığı en temel değerlerdir" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül ise, sergi vesilesiyle kaynakların ve israfın önemine dikkat çekti. Gül, "Kaynaklar kısmen sınırlı ama ihtiyaçlar sınırsız. Asıl problem, ihtirasların sınırsız olması, yetinmeme ve israf etme alışkanlığıdır. Bu çalışmalar, israfın önlenmesi ve atıkların yeniden değerlendirilmesiyle nelerin kazanılabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.