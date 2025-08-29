Moskova Moda Haftası başladı: Türk modası parlıyor

Moskova Moda Haftası, 28 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yüzü aşkın defileyle küresel moda sahnesine ev sahipliği yapıyor. Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, yeni koleksiyonu “West of Eden” ile podyuma çıkarken, eşzamanlı düzenlenen BRICS+ Moda Zirvesi’nde Özlem Şahin Ertaş, Cem Altan ve Bediz Yıldırım Türkiye’yi temsil ediyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 11:55

Paylaş



ABONE OL

Moskova Moda Haftası (MFW), 28 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın başkentini küresel bir moda merkezine dönüştürüyor. Heyecanla beklenen uluslararası etkinlik, yüzlerce gazeteci, alıcı, moda öncüsü ve tasarımcıyı Moskova'da buluşturuyor.

MFW'nin moda heyecanını doruğa çıkaran zengin programı kapsamında, şehir merkezindeki önemli lokasyonlarda yüzün üzerinde defile düzenleniyor. Zirvenin öne çıkan katılımcıları arasında Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu da yer alıyor. Erdemoğlu, "West of Eden" adını verdiği son kadın koleksiyonuyla etkinliğe üçüncü kez katılıyor. Onur Tuna ve Kerem Bürsin gibi Türkiye'nin ünlü isimlerini giydiren Emre Erdemoğlu, geçen sezon ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun deri kombinle podyuma çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Hem hayranlar hem de eleştirmenler, Erdemoğlu'nun bu kez neler sunacağını merakla bekliyor.

"YALNIZCA PODYUM DEĞİL, BULUŞMA NOKTASI"

Daha önce Moskova Moda Haftası'na birkaç kez katıldığını söyleyen Emre Erdemoğlu, "Benim için en cazip yanı, farklı kültürleri, yaratıcı vizyonları ve modaya sanat formu olarak gerçekten değer veren bir izleyici kitlesini bir araya getirme yeteneği. Bu platformun her sezon benzersiz bir enerjisi oluyor. Yalnızca podyum değil, aynı zamanda hikaye anlatımı ve inovasyon için bir buluşma noktası sunuyor. Koleksiyonlarımın arkasındaki anlatıya izleyicinin nasıl dahil olduğunu ve etkinliğin uluslararası moda topluluğu içinde anlamlı bağlantılar kurmayı nasıl teşvik ettiğini görmek benim için son derece ilham verici" açıklamasını yaptı.

Moskova Moda Haftası kapsamında Çin, Hindistan, Guatemala ve Güney Afrika'nın da aralarında olduğu bir düzine ülkeden tasarımcılar koleksiyonlarını sergiliyor. Her biri için Moskova'da podyuma çıkmak, yeni pazarlara erişim, yeni iş fırsatları bulma ve milyonlarca kişiden oluşan bir kitle nezdinde marka itibarını güçlendirme fırsatı sunuyor.

"KÜLTÜRLER ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR"

"Markamın gelişiminde Moskova Moda Haftası'na katılmak önemli bir rol oynuyor çünkü işimi geniş ve çeşitli bir uluslararası izleyiciye sunma fırsatı veriyor" diyen Emre Erdemoğlu, "Etkinlik, kültürler arasında köprü kuruyor ve koleksiyonlarımın arkasındaki hikaye ve zanaatı inovasyona ve sanatsallığa değer verilen bir bağlamda sergilememi sağlıyor. Markam için bu yalnızca görünürlük değil, aynı zamanda moda endüstrisinde uzun vadeli ilişkiler kurmak ve Rusya gibi yeni pazarlara açılmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu'nun imzası niteliğindeki deri tasarımlar, Rus izleyicilerde güçlü bir karşılık buluyor. Bu durum, MFW'de yenilikçi deri işçiliğini benimseyen birkaç yerel markaya da yansıyor. Dikkat çeken isimler arasında, kadife ve denim, transparan kumaşlar ve sert deriyi metalik detaylarla harmanlayarak post-apokaliptik bir rock yıldızı estetiği yaratan yeni koleksiyonuyla Disobedience yer alıyor. Erkek giyim markası Ermilov, deri unsurları düzenli olarak kullanıyor. Li Lab ise feminen siluetlere deri eldiven ve korse gibi cesur dokunuşlar ekliyor.

TÜRK DELEGASYONU ETKİNLİKTE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Moskova Moda Haftası, Rusya'nın başkenti tarafından hazırlanan etkinliklerin yalnızca bir parçası. Şehir aynı zamanda kritik sektörel konuları ele alan üst düzey bir forum olan BRICS+ Moda Zirvesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin BRICS ortağı olmaya hazırlandığı bu dönemde, Türk delegasyonu etkinlikte önemli bir rol oynuyor. Öne çıkan konuklar arasında Think Fashion Global ve Think Fashion tarafından düzenlenen Modest Fashion Weeks'in Kurucusu Özlem Şahin Ertaş, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan ile Bediz Co. Kurucusu ve İstanbul Moda Akademisi Öğretim Görevlisi Bediz Yıldırım bulunuyor.

"BRICS+ Moda Zirvesi, modaya tek bir mercekten bakmak yerine, daha kapsayıcı ve birbirine bağlı bir bakış açısını kolaylaştırıyor. Bölgesel uzmanlığın ve sınır ötesi işbirliklerinin önemini vurgulayan bir yaklaşım ortaya koyuyor" diyen Bediz Yıldırım, "BRICS+ Moda Zirvesi; eğitim, sürdürülebilirlik ve girişimciliğe yaptığı vurguyla geleceğe dönük, uyum sağlayabilir ve çeşitliliğe sahip küresel bir moda endüstrisinin şekillenmesine önemli katkıda bulunabilir" dedi.

Özlem Şahin Ertaş ise "Gelişmekte olan ekonomiler, ihtiyaçlara özel, sonuç odaklı diyalogları kolaylaştıran belirli organizasyonlara ihtiyaç duyuyor. BRICS+ Moda Zirvesi bunu yapmak için harika bir platform sunuyor" açıklamasını yaptı.

*Yasal uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.