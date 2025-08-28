Çekmeköy'de feci kaza! Jandarma aracı su kanalına düştü: Yaralılar var | Feci kaza anları A Haber'de
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu bildirildi. Feci kaza anlarına A Haber ekibi ulaşırken detayları ise A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 41 R 0817 plakalı tır, gişelerde önce bariyerlere, sonra da görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.
Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si jandarma 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken gişelerdeki araç geçişi kontrollü sağlandı.
Tır ile jandarma aracı çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.
Olay yerine gelen Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.
KAZA ANLARI A HABER'DE
Feci kaza anlarına A Haber ulaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise TIR'ın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, önce gişelere ardından da jandarma aracına çarptığı görüldü.
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden aktardı. Vural, " TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. Tırın dorseden ayrılma noktasını da görüyoruz. 5 kişinin yaralandığı bilgisi var." dedi.