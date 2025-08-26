İzmir Seferihisar'da orman yangını! Alevler yine yükseldi
Yurdun birçok kentinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak İzmir'in Seferihisar ilçesinde, öğle saatlerinde ormanda yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.
Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.