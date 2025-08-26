Yaşam

İzmir Seferihisar'da orman yangını! Alevler yine yükseldi

Yurdun birçok kentinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak İzmir'in Seferihisar ilçesinde, öğle saatlerinde ormanda yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.

Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Seferihisar'daki orman yangınından görüntüSeferihisar'daki orman yangınından görüntü

Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.