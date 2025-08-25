Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevlerle cansiperane mücadele

Giriş Tarihi: 25.08.2025 19:42

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Susurluk'a bağlı kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR



Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 itfaiye aracı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 su ikmal aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 su ikmal aracı, Susurluk Belediyesi'ne bağlı 1 su ikmal aracı ve BASKİ'ye bağlı 1 su ikmal aracı olmak üzere toplam 10 araçla müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken konuya ilişkin Balıkesir Valiliğinden de açıklama geldi. Vali İsmail Ustaoğlu, "Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Günaydın Mahallesi kırsalında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."