Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevlerle cansiperane mücadele
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler yazamla yarışırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Balıkesir Valisi Ustaoğlu, yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 150 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Öte yandan gece saatlerinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Susurluk'a bağlı kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 itfaiye aracı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 su ikmal aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 su ikmal aracı, Susurluk Belediyesi'ne bağlı 1 su ikmal aracı ve BASKİ'ye bağlı 1 su ikmal aracı olmak üzere toplam 10 araçla müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken konuya ilişkin Balıkesir Valiliğinden de açıklama geldi. Vali İsmail Ustaoğlu, "Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.
YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Günaydın Mahallesi kırsalında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."
KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Beyobası Mahallesi'nde başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.