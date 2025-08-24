Bakanlık duyurdu: Trabzon–Cidde seferini yapan uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon–Cidde seferini gerçekleştiren bir uçağın teknik arıza nedeniyle acil durum bildirerek saat 19.49'da acil iniş yaptığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon–Cidde seferi sırasında acil iniş yapan uçakla ilgili bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Flynas Havayolu Şirketi'ne ait Trabzon – Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır.

Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

