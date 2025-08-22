İzmir'de orman yangını! Ekiplerin alevlerle canhıraş müdahalesi sürüyor
İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçrarken ekiplerin alevlerle havadan ve karadan canhıraş müdahalesi sürüyor.
Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.