İzmir'de orman yangını! Ekiplerin alevlerle canhıraş müdahalesi sürüyor

Giriş Tarihi: 22.08.2025 13:58

(Fotoğraf: DHA)

İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi.

(Fotoğraf: DHA)

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.