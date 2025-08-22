Çanakkale, Muğla, İzmir ve Malatya'da orman yangını! 3 kişi gözaltında

Giriş Tarihi: 22.08.2025 13:58

(Fotoğraf: DHA)

İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi.

(Fotoğraf: DHA)

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, yangının hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıktığı tespit edildi.

ÇANAKKALE'DE YANGIN

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı

MALATYA'DA ORMAN YANGINI

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.