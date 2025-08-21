Daltonlar'dan kan donduran tuzak! Dehşet senaryosu iddianamede ortaya çıktı: Gençleri kandırıp kamikaze drone gibi kullandılar
Liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı ‘Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik hazırlanan bin 676 sayfalık iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Daltonlar'ın gençlere yönelik taktik oyunu, vahşetin gerçek boyutunu ortaya çıkardı. Üyelerini ailevi olarak maddi durumu iyi olmayan ve aile hayatları düzgün olmayan 15-20' li yaşlar aralığındaki gençlerden seçen örgüt, öncelikle suça bulaşmamış kişiler üzerinden lüks semtlerde evler kiralayarak örgüte elaman kazandırma operasyonu için düğmeye basıyordu. "Kamikaze dronları' ismi verilen bu gençler eğitimlerinin ardından örgüt lideri veya yöneticisinin doğrudan talimatı ile evdeki örgüt üyelerine silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı, motosiklet gibi suçta kullanılacak araçlar temin edilerek eyleme gönderiliyordu.
Taktik planla gençleri avlayan Daltonlar, olayın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi.
Daltonlar suç örgütünün lideri olan Beratcan Gökdemir, "Can Dalton" adıyla da tanınıyor. Gökdemir'in yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütü, bilinen yerleşik yer altı suç örgütlerindeki örgütlenme, insan kaynağı ve suç yöntemleri bakımından farklı bir yapıya sahipti. Örgüt, kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına diğer suç örgütlerinin aksine sosyal medyayı olabildiğince etkili kullanıyor ve kendisini gizlemek yerine tanıtmaya daha çok özen gösteriyordu. Öyle ki örgütün üyeleri, gençleri kendi ağına çekmek için Facebook, Instagram, Tiktok vb sosyal medya platformları üzerinden günlük hatta saatlik olarak düzenli videolar paylaşıyordu.
ÖDÜL: LÜKS HAYAT VE UYUŞTURUCU
Üyelerini; ailevi olarak maddi durumu iyi olmayan ve aile hayatları düzgün olmayan 15-20' li yaşlar aralığındaki gençlerden seçen örgüt, öncelikle suça bulaşmamış kişiler üzerinden lüks semtlerde evler kiralayarak örgüte elaman kazandırma operasyonu için düğmeye basıyordu.
Kiralanan evlere davet edilen gençlere, diğer örgüt üyelerinin lüks yaşantısı gösterilerek özendiriliyordu. Sosyal medya platformlarında yurtdışında bulunan örgüt lideri ve yöneticileri başta olmak üzere lüks araç ve mekanlarda, pahalı marka giyim ve aksesuarlar ile silahlı paylaşımlar yaparak ilk aşamada genç nesil üzerinde yaşam tarzlarına ve örgüte yönelik bir hayranlık oluşturması sağlanıyordu.
Bilgisayar oyunlarıyla yetiştirilen gençler, suç şebekelerini anlatan internet tabanlı diziler izlettirilip, kadın, uyuşturucu, lüks hayat, yurt dışı tatilleriyle ödüllendiriliyordu.
KABİLİYETLİ OLAN SEÇİLİYORDU
Seçilen gençler, örgütte yeteneklerine göre değerlendiriliyordu. Eylemsel kabiliyeti olduğuna kanaat getirilen gençler ise, İstanbul'da bulunan daha kıdemli konumdaki örgüt üyeleri ile tanıştırılıp, eylem hazırlık evlerine yerleştiriliyordu. Bu süreçte gençlere silah eğitimlerinin yanısıra örgütsel taktikler veriliyordu. "Kamikaze dronları' ismi verilen bu gençler eğitimlerinin ardından örgüt lideri veya yöneticisinin doğrudan talimatı ile evdeki örgüt üyelerine silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı, motosiklet gibi suçta kullanılacak araçlar temin edilerek eyleme gönderiyordu.
EYLEME GİDERKEN HATLARINI ÇIKARIP TAŞINABİLİR Wİ-Fİ KULLANIYORLARDI
Sabah'ta yer alan habere göre, örgütteki hiyerarşik yapıda tamamıyla gizlilik esas alınırken, çete üyeleri operasyonel çalışmaya karşı üst derecede tedbirli davranıp, bu eylemler için hiç telefon kullanmıyorlardı. Çete üyeleri genel de başkasının adına çıkarılmış hat ya da yabancı ülke hatları kullanırken, eyleme giderken ise hatlarını çıkarıp taşınabilir Wi-Fi kullanıyorlardı.
3 GRUBA AYRILIYORLARDI
Eylem hazırlığındaki örgüt üyeleri 3 gruba ayrılıyordu. Buna göre bu ekip içerisinde motosiklet kullanımı iyi olanlar 'motorcu', silah kullanıp saldırıyı gerçekleştirenler 'atıcı', herhangi bir sebeple ilk ekibin eylemi gerçekleştirememesi durumu için ikinci saldırı eylemini gerçekleştirecekler 'joker' olarak tanımlanıyordu.