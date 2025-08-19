Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, tüm uluslararası platformlarda Gazze'nin sesi olup dünyaya acil çağrılar yaparken; olabilecek her şekilde Gazze'ye acil insani yardımlarını ulaştırmaya da devam ediyor. İnsani yardım operasyonları kapsamında toplam 101 bin 271 ton yardım malzemesi ulaştırıldı.
7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla başlayan insani kriz karşısında Türkiye; İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilk andan itibaren harekete geçerek Filistinlilere insani yardımı kesintisiz sürdürüyor.
Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve UNRWA işbirliğinde gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 101 bin 271 ton oldu.