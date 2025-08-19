4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheliye gözaltı

Konya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen inşaat işçisi Ahmet Ö. (24), gözaltına alındı.

Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı.

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö.'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi. Ahmet Ö., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Ahmet Ö.'nün işlemleri sürüyor.

