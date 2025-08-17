Adana’da devrilen motosiklette 1 ölü, 1 yaralı
Adana’nın Seyhan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası 01 PM 422 olan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Ömer Faruk Nas (20) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanında bulunan M.S. (19) ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.