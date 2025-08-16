Galatasaray Stadyumu çevresinde tabancayla görülmüştü! O şüoheli gözaltında

Galatasaray'ın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresinde, belinde tabanca ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:09

Paylaş



ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada yayılan fotoğrafta, stadyum çevresindeki taraftar toplanma alanında belinde tabanca ile görülen kişiyi yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, şüpheli C.K'yi Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN