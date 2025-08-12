Saman hırsızlarına 'ev hapsi' cezası

Bayburt'ta köylerden 200 saman balyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 14:43

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukarıkırzı ve Adabaşı köylerinde son dönemde meydana gelen saman hırsızlığı olaylarına ilişkin yapılan soruşturmada şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Kamyonete yükledikleri 200 saman balyasını Trabzon'un Araklı ilçesinde satmaya çalışan E.K. (24), B.O. (47) ile E.K. (52) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

