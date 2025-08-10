Kütahya'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari otomobille kaçarken yakalandı

Kütahya'da hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.İ.E., polisin ihtarına uymayıp otomobille kaçarken, kovalamaca sonucu yakalandı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 23:41

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fuatpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 43 AV 889 plakalı araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayan sürücü H.İ.E. kaçtı. Kovalamaca sırasında Göktürk Caddesi girişinde seyir halindeki başka bir araca çarparak kaza yapan H.İ.E., araçtan inerek yaya olarak kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Kazada, diğer araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerde sürücü H.İ.E.'nin hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Araç plakasının da sahte olduğu belirlenirken, H.İ.E.'ye yaklaşık 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.İ.E., işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

