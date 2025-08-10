Antalya'dan kalkan uçakta duman paniği! Arıza nedeniyle havalimanına geri döndü

Antalya'dan Manchester'a gitmek için havalanan Jet2 firmasına ait uçak kalkış sonrası iniş takımlarındaki duman nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Yer ekipleri tarafından uçakta acil önlem alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü.

Uçağın pilotu, acil durum dolayısıyla Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu. Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

