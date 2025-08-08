Yaşam

Tokat'ta korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 2 yaralı

Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesi Karayün mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.

TOKAT'TA FECİ KAZA

Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

