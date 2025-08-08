Tokat'ta korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 2 yaralı

Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesi Karayün mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

