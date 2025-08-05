Mütefekkir Sadık Albayrak Trabzon D&R'da okurlarıyla buluşuyor! İki önemli eser ile fikir dünyasına ışık tutulacak

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:38

Ömrünü hakikatin duyurulmasına adamış, fikir ve aksiyon adamı Sadık Albayrak , yakın tarihimize ve köklerimize ışık tutan sembol eserler kaleme aldı. "Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye 'de İslamcılığın Doğuşu" gibi kitaplar, Albayrak'ın düşün dünyasından çıkıp okurlarla buluştu.

MÜTEFEKKİR ALBAYRAK OKURLARIYLA BULUŞUYOR Bu bağlamda mütefekkir Sadık Albayrak, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te Trabzon halkı ve okurlarıyla buluşacak. D&R'ın Trabzon Meydan şubesinde düzenlenecek olan söyleşi ve imza gününde Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı kitaplarını anlatacak, hakikate ışık tutacak.

Sadık Albayrak'tan Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası

MEŞİHAT, ŞERİAT, TARİKAT KAVGASI



Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.



Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.