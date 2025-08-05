Düğün değil adeta sınav: İlginç anlar kamerada

Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen düğün töreninde damadın arkadaşları, geleneksel şakaları bir adım öteye taşıyarak damada unutulmaz anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:09

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Merve İşlek ile Emrullah Çelik çifti, görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Selendi ilçe merkezinden Tepeeynihan Mahallesi'ne gelin gelen Merve İşlek, damadın baba ocağına ulaştığında eğlenceli olduğu kadar ilginç anlara da tanıklık etti.

Damadın arkadaşları, geleneksel şaka ve eğlenceleri abartarak damat Emrullah Çelik'e adeta düğün yerine bir eğlence sınavı yaşattı. Düğün eğlencesi sırasında önce battaniyeye sarılan damada biberonla süt içirildi. Ardından meydanda kahve yaptırılan damat, yaptığı kahveyi geline ikram etti.



Sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. Damat ve sağdıcın başında yumurta kıran arkadaşları, ardından gazlı içecek döktü. Damadın "son görevi" ise mahalle meydanında menemen yapmak oldu. Damat menemen yaparken arkadaşları da bu eğlenceli anlara ortak oldu.

Mahalle halkı ve davetliler, bu renkli görüntüleri ilgiyle izlerken, damat ise hayatının en özel gününde, arkadaşlarının sürprizleriyle hem eğlendi hem de zor anlar yaşadı.