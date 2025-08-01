Tekirdağ'da makilik alandaki yangın büyümeden söndürüldü
Tekirdağ'da makilik bölgede başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası çok büyümeden söndürüldü.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın söndürüldü.
Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, 3 arazöz ve helikopter, itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale etti.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.