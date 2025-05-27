Esenler'de 4. kez temizlenen daireden 7 kamyon çöp çıktı

İstanbul Esenler'de yaşlı bir kadının 4. defa temizlenen dairesinden ve bodrum katından 7 kamyon çöp çıktı. Ekipler, 2 gün süren yoğun çalışmanın ardından temizledikleri evi teslim etti.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:17

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Esenler ilçesi Menderes Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 2. katında yaşayan Nazmiye Ustaoğlu'nun (75) dairesinden ve bodrum katından 7 kamyon çöp çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, çok fazla çöp birikmesinden rahatsız olan komşular CİMER'e şikayette bulundu.

Bunun üzerine şikayet Esenler Belediyesi yetkililerine iletildi. Harekete geçen zabıta ekipleri, polis eşliğinde Ustaoğlu'nun dairesine gitti. Ardından yaşlı kadının evindeki çöpler boşaltılmaya başlandı. Çöplerinin götürülmesine üzülüp tepki gösteren yaşlı kadını zabıta ekipleri hem teselli etti hem de ikna etmeye çalıştı. 2 gün süren çalışmalarda evden 2 ton çöp çıktı. Daire ve bodrum kat, yetkililer tarafından ilaçlanarak tekrar yaşlı kadına teslim edildi. Evin daha önce zabıta ekipleri tarafından 3 defa boşaltıp temizlendiği öğrenildi.

Çöp evle ilgili konuşan komşu Zekeriya Kurtuluş, "Aşağı yukarı 40 yıldır tanıyorum. Kocası öldükten sonra rahatsızlandı, psikolojik rahatsızlığı var. Çöp topluyor ama maaşı da var, ev de kendilerinin. Hastaneye yatıp tedavi olması lazım. Zabıtalar 4-5 defadır geliyor evdeki eşyaları götürüyor, yine de yapıyor. Bina rahatsız oluyor" dedi.