Eyüpsultan'da iş yerinde yangın! Ekipler bölgede
İstanbul Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu bir iş merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahaleye başladı.
Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Eyüpsultan, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. üzerinde bulunan ticaret merkezinde tekstil firmalarının bulunduğu 4 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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