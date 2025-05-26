Eyüpsultan'da iş yerinde yangın! Ekipler bölgede

İstanbul Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu bir iş merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahaleye başladı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:32

Paylaş



ABONE OL

Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Eyüpsultan, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. üzerinde bulunan ticaret merkezinde tekstil firmalarının bulunduğu 4 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN