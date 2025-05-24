Tarihi Miras Cemal Kaya tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne emanet edildi

Ağrı’nın önde gelen kanaat önderlerinden ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Cemal Kaya, ailesinden miras kalan ve yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan kıymetli Kur’an-ı Kerim’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:40

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Yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu kutsal emanetin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'nde muhafaza edilmesi için teslim edildiğini belirten Cemal Kaya, "Bu mukaddes mirasa devletimizin en güvenli ve en itibarlı yerinde sahip çıkılacağına inancımız tam. Cumhurbaşkanımıza olan bağlılığımızın ve milletimize olan sorumluluğumuzun bir göstergesi olarak bu kıymetli Kur'an-ı Kerim'i hediye ettik," ifadelerini kullandı.

Cemal Kaya, söz konusu Kur'an-ı Kerim'in, ailesine Halife Resul döneminden kalan bir yadigar olduğunu vurgulayarak, bunun sadece kendi ailesi için değil, tüm millet için büyük bir manevi anlam taşıdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi, bu tür tarihi ve manevi kıymete sahip eserleri, gelecek nesillere aktaracak şekilde koruma altına almasıyla biliniyor. Cemal Kaya'nın bu anlamlı jesti, hem kültürel mirasa duyulan saygının hem de Cumhurbaşkanlığı nezdinde toplumsal birlikteliğin bir sembolü olarak değerlendiriliyor.