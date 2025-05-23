Polis baltalı saldırganı havaya ateş açarak etkisiz hale getirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde baltalı saldırgan ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri havaya ateş açıp, saldırganı etkisiz hale getirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan elindeki baltayla polis ekiplerine saldırdı. Ekipler, havaya ateş açıp şahsın dikkatini dağıtarak etkisiz hale getirdiler. Elindeki suç aleti balta alınan şahıs gözaltına alındı.
Polisin havaya ateş açarak şahsı etkisiz hale getirdiği anlar amatör kameraya yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.