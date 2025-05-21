Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Trabzon'da moral buldu

Ukrayna'da devam eden savaşın mağdur ettiği 75 çocuk, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Trabzon'da moral buluyor. 9-15 yaş grubundaki 25 çocuktan oluşan ilk kafile kentte ağırlanırken, diğer iki grup ise önümüzdeki haftalarda Trabzon'da misafir edilecek.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:14

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Ukrayna'da devam eden savaştan etkilenen çocukların dinlenme ve rehabilitasyonu için Türkiye'de örnek çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Trabzonspor ile temasa geçerek Ukraynalı şehit çocukları ve savaş mağduru olan 9-15 yaş grubundaki 75 çocuğun, moral ve rehabilitasyon için Trabzon'da misafir edilmesini talep etti. Bu talebi kabul eden Trabzonspor'a, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de destek verdi. Kente gelen ve 25 çocuktan oluşan ilk kafile için bir hafta sürecek kapsamlı bir şehir gezisi organize edildi. Özkan Sümer Futbol Akademisi Tesisleri'nde ağırlanan ve spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçiren çocuklara bugün ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yalıncak Plajı gezdirildi. Yüzme havuzunda eğlenceli anlar yaşayan Ukraynalı çocuklar daha sonra Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti.



25 Mayıs Pazartesi gününe kadar Trabzon'da kalacak Ukraynalı çocuklara, şehrin tarihi ve turistik mekanları gezdirilecek, çeşitli aktivitelerle moral depolamaları sağlanacak. Diğer iki grup ise önümüzdeki haftalarda şehre gelecek.

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