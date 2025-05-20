Mardin'de forklift altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:19

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Edinilen bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği forklift devrildi. Kazada, sürücü altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İş makinesinin altından çıkarılan Murat İvedi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İvedi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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