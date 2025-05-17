Bioblas x Aslıhan Güner Lansmanı Divan Kuruçeşme’de Gerçekleşti

Türkiye’nin saç dökülmesine karşı en çok tercih edilen markası Bioblas, yeni Onarıcı & Dolgunlaştırıcı Bakım Serisini, marka yüzü Aslıhan Güner ev sahipliğinde gerçekleşen özel bir brunch davetiyle tanıttı. Etkinlikte, Bioblas Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar ile Aslıhan Güner, basın toplantısında birlikte kameraların karşısına geçti.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 18:18

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16 Mayıs Cuma günü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen lansman, seçkin davetlilerin ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

(Foto: ahaber.com.tr)

Bioblas Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, yaptığı konuşmada markanın saç sağlığı alanındaki bilimsel yaklaşımını vurguladı:

"Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen saç bakım markasıyız. Bu başarıda, tüketicimizin bize duyduğu güven ve inovasyona olan bağlılığımız büyük rol oynuyor."

(Foto: ahaber.com.tr)

Etkinlikte söz alan Aslıhan Güner ise: "Bioblas'ın doğallık ve içtenliğe dayalı yaklaşımı, benim yaşam değerlerimle birebir örtüşüyor. Bu kampanyanın bir parçası olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum," ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr)

Cihat Dündar: "Aslıhan Güner, Tüketicinin Güvendiği ve Sahiplendiği Bir İsim"

"Reklam yüzü olarak Aslıhan Güner'i tercih etmemizin temel nedeni; sahip olduğu doğal, güçlü ve sağlıklı saçlarının, Bioblas'ın temsil ettiği değerlerle örtüşmesidir.

Samimi duruşu ve güven veren kişiliğiyle, özellikle ailelerin en çok sahiplendiği ve güvendiği kadın figürlerinden biri olarak tüketicimizle çok güçlü bir bağ kuruyor.

Daha önce gerçekleştirdiğimiz sosyal medya kampanyasında elde ettiğimiz yüksek etkileşim ve satışlara doğrudan yansıyan başarı, bu iş birliğinin ne kadar doğru bir karar olduğunu açıkça ortaya koydu.

Bu başarılı sonuçlardan yola çıkarak, daha kapsamlı bir kampanya ile yeniden bir araya geldik. Kendisine markamıza kattığı değer için teşekkür ediyorum."

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