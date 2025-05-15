İyiliğin yolunda 20 yılı aşan hizmet serüveni

Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:30

Beyazgül Derneği, 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle adından söz ettiriyor. Başta Türkiye, Gazze, Çad, Kamerun ve Uganda olmak üzere pek çok ülkede eğitim, gıda, su, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaç alanlarında faaliyet gösteren dernek, yüz binlerce ihtiyaç sahibine el uzatıyor.

GAZZE'DE ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI

Beyazgül Derneği, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak bölge halkına yönelik acil yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgedeki sivillerin en temel ihtiyaçlarını karşılamak için kumanya kolileri, sıcak yemek, ekmek, su tankerleriyle içilebilir su dağıtımı, un yardımları, çadır ve battaniye destekleri ulaştırıyor. Gazze'ye gönderilen yardımlar, abluka ve saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren binlerce insana can suyu oluyor.

ADIYAMAN'DA DEPREM BÖLGESİ YARDIMLARI

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası Beyazgül Derneği, Adıyaman'da hızlı bir şekilde yardım çalışmalarına başladı. 39 kişilik uzman ekibiyle sahada olan dernek, Adıyaman merkez ve çevresindeki köylerde depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla giyim, hijyen paketi, gıda kolisi, sıcak yemek ve diğer temel malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdi. İstanbul'daki genel merkezinden düzenli olarak yardım tırları göndererek bölgeye gıda malzemeleri, tüp, soba ve su gibi temel ihtiyaçları ulaştırdı. Ayrıca, depremzedelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zekat dağıtımını başlattı ve düzenli zekat yardımları yaptı.