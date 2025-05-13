Vuslat Derneği kurban çalışmalarına başladığını duyurdu

Kurban Bayramı yaklaşırken, Vuslat Derneği bu yılki kurban organizasyonlarına “Kardeşliğe Vesile Kurban” çağrısıyla başladı. Dernek, Afrika ve Asya kıtasındaki ihtiyaç sahibi ülkeler başta olmak üzere Türkiye ve Gazze’de kurban faaliyetleri yürüteceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 14:17

Paylaş



ABONE OL

2025 yılı kurban çalışmalarını kamuoyuyla paylaşan Vuslat Derneği, bağışçılardan aldığı vekâletlerle hem yurt içinde hem yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Dernek, Afrika ve Asya'da kurban hisse bedelini 3.800 TL, Türkiye'de 15.000 TL, Gazze'de ise 12.500 TL olarak belirledi.

KURBAN ETLERİ GAZZE'YE KONSERVE OLARAK ULAŞTIRILACAK

Dernek Başkanı Selçuk Taştan, bu yıl Gazze'ye yönelik özel bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Kurbanlıkların kesiminin Mısır'da yapılacağını ifade eden Taştan, etlerin iki yıl raf ömrü bulunan konserveler haline getirilerek Gazze'ye gönderileceğini söyledi.

Taştan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vuslat Derneği olarak 23 yıldır her Kurban Bayramı'nda kurban organizasyonu gerçekleştiriyor; kurban ibadetini, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini kardeşlikte buluşturmaya vesile kılıyoruz.

Bağışçılarımızdan aldığımız vekâletler doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz kurban ibadeti ile savaş mağdurlarının, yetimlerin, öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarına misafir olmayı, kurbanı kardeşliğe vesile kılmayı amaçlıyoruz.

Kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerimizin kurban kesim videolarını kendilerine ulaştırıyor, süreci şeffaflıkla yürütüyoruz."

BAĞIŞLAR ONLİNE VE TELEFON ÜZERİNDEN ALINIYOR

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, derneğin resmi internet sitesi olan vuslat.org.tr üzerinden online işlem yapabilir ya da 0212 659 28 80 numaralı telefonu arayarak İletişim Merkezi'nden detaylı bilgi alabilirler.

Vuslat Derneği, bu Kurban Bayramı'nda da iyilik köprüleri kurarak binlerce ihtiyaç sahibinin sofrasına misafir olmayı hedefliyor.