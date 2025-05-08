Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu gıda zehirlenmesi! 133 işçi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 08.05.2025 21:42

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 10 ayrı fabrikadan 133 işçinin zehirlendiği belirtildi. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere giden işçilerin kendi imkanları ile hastanelere gittikleri belirtildi.

FOTOĞRAF: İHA

10 FABRİKADAN 133 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen öğlen yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav yiyen işçiler, saat 17.00 sıralarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu. 133 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 özel hastanede tedavi altına alındı.