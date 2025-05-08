Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu gıda zehirlenmesi! 126 işçi hastanelik oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 farklı fabrikada toplamda 126 işçi yemek şirketinin getirdiği tavuk yemeğinden zehirlendi. Kendi imkanları ile hastanelere giden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 21:42

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Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 7 ayrı fabrikadan 126 işçinin zehirlendiği belirtildi. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere giden işçilerin kendi imkanları ile hastanelere gittikleri belirtildi.

7 FABRİKADAN 126 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk yemeği, 7 fabrikada çalışan işçilere servis edildi. Yemekten bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti gösteren 126 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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