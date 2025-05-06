Polatlı’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:52

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Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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